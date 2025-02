Corpo de PM morto após perseguição é enterrado no Cemitério São Gonçalo

Centenas de pessoas estiveram presentes no Cemitério São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (28), para prestar as últimas homenagens ao sargento da Polícia Militar, Márcio Patrocínio Pereira, 48 anos, morto após sofrer um acidente durante uma perseguição no Mutuá, em São Gonçalo, na tarde da última quarta-feira (26).

O corpo do policial, que fazia parte da Operação Segurança Presente, foi enterrado às 10h, sob comoção de parentes, amigos e policiais de outras unidades.

Relembre o caso

Patrocínio Pereira estava seguindo dois suspeitos em uma moto quando colidiu com um automóvel e acabou caindo. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu.

De acordo com a PM, o sargento, que fazia parte da Operação Segurança Presente, estava realizando patrulhamento junto de outros agentes quando viu a dupla de suspeitos passar, sem capacetes, em uma motocicleta sem placa.

Os acusados desobedeceram a ordem de parada. Na altura de um cruzamento na Rua Coronel Camisão, a dupla realizou uma ultrapassagem e o agente tentou segui-los, mas acabou atingindo o carro de passeio.

Márcio sofreu uma fratura na bacia. Ele estava lotado na Diretoria de Abastecimento (DBast). Em nota, a Operação Segurança Presente lamentou o caso. “Uma equipe da Operação acompanha o caso e está prestando apoio à família”, afirmou a nota.