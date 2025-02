Ex-jogador é acusado de comer olho do irmão após matá-lo; entenda

Um ex-atleta universitário de futebol americano foi preso nos Estados Unidos após ser acusado de assassinar o próprio irmão e seu gato de estimação. Segundo a Polícia do estado de Nova Jersey, nos EUA, Matthew Hertgen, de 31 anos, é apontado como o principal suspeito na morte do irmão caçula, de 26 anos, que foi espancado até a morte e teve um dos globos oculares arrancados. As investigações apontam que o suspeito comeu o olho após o homicídio.

A motivação do crime ainda está sendo investigada. Segundo o jornal “The New York Post”, o próprio suspeito teria ligado para a Polícia para comunicar o crime, alegando ter encontrado o corpo após um incêndio. As investigações indicam, no entanto, que as chamas podem ter sido provocadas por ele para matar o animal de estimação após a morte do irmão. O corpo da vítima foi encontrado com sinais de espancamento e estava próximo a talheres e a um taco de golfe, supostamente usado para as agressões.

Leia também:

➢ Mulher é morta a facadas no Rio; ex-companheiro que invadiu imóvel é acusado pelo crime

➢ Banheiro químico e uma tubulação de obras são furtados em São Gonçalo

Nesta quinta (27), o acusado participou de uma audiência perante júri popular e não se pronunciou a respeito das acusações. Segundo o jornal estadunidense, Matthew não tinha passagens pela Polícia e, após a carreira como jogador na universidade, trabalhava como analista em uma empresa de gestão de ativos. O caso segue em investigação e o acusado deve voltar a passar pelo tribunal na próxima quinta (06). Caso condenado, ele pode receber como sentença uma pena de 30 anos à prisão perpétua.