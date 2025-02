Acidente com caminhão complica trânsito na BR-101, em Itaboraí

Um acidente de trânsito fechou o trânsito na rodovia BR-101, na altura de Itaboraí, na manhã desta quarta-feira (26). O pneu de um caminhão estourou na altura do km 286, no trecho conhecido como Via Duques, e o veículo acabou atingido a murta. Pelo menos um carro de passeio acabou colidindo por conta da batida do caminhão. Cerca de cinco pessoas se machucaram, mas tiveram ferimentos leves.





Apenas a faixa de ejeção da pista sentido sul permaneceu aberta após o acidente. O caminhão transportava uma carga de cimento e restos do material acabaram caindo na pista. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para a limpeza do trecho. A interdição deixou o trânsito congestionado no sentido sul.