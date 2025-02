OSG faz por você: após reportagem, prefeitura inicia limpeza da Praça do Barreto

Menos de um mês após a equipe de reportagem de O SÃO GONÇALO realizar uma matéria denunciando a má conservação, falta de iluminação e abandono da Praça Enéas de Castro, no Barreto, em Niterói, a Prefeitura deu início a algumas ações como a poda das árvores e limpeza da praça.

Segundo relatos de moradores, o espaço acabou se transformou em ponto de usuários de drogas e passou a ser moradia de pessoas em situação de rua, o que também coincide com o fato de que a Praça deixou de ser um espaço de cultura e lazer, com iluminação precária, canteiros e partes dos equipamentos destruídos.

A equipe de O SÃO GONÇALO esteve no local, no final do mês de janeiro, onde constatou os problemas e após contato com os órgãos responsáveis, a Prefeitura de Niterói enviou uma nota que a Praça do Barreto iria passar por reformas, com a recuperação dos pisos e alambrados, revitalização da iluminação e da requalificação da calçada e meios-fios do entorno. Também foi informado que o espaço irá ganhar novos brinquedos, aparelhos de ginástica e academia para a terceira idade, e que o projeto básico havia sido finalizado e uma licitação será realizada para a execução da obra.

Nesta terça-feira (25), em nova visita ao local, a equipe de reportagem encontrou profissionais da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SECONSER) iniciando alguns serviços na Praça, como a limpeza e poda de árvores no espaço.

Para as amigas Elizabeth Teles, Rosemere Alvarenga e Maria Eliane Albuquerque, que aproveitaram a sombra em uma das mesas da Praça para se recuperarem do forte calor, as recentes ações de melhoria no local são de extrema importância para conservação da área, que é palco de muitas histórias do carnaval da cidade, visto que fica ao lado da quadra da Escola de Samba Unidos do Viradouro.

"Estamos achando muito bom poder ver esse trabalho que está sendo feito, das árvores sendo podadas, da praça sendo mais cuidada, estava precisando. Quando tinha temporal, esses galhos ficavam soltos nas árvores e traziam grande perigo para quem passava por aqui, porque podiam cair em qualquer pessoa. Então a gente acredita que aos pouquinhos, as melhorias necessárias vão ser feitas", contou Elizabeth, que passa sempre pela Praça para ir à hidroginástica.

Novamente procurada pela reportagem e questionada sobre a previsão de início do projeto de revitalização da Praça do Barreto, a Prefeitura de Niterói não enviou resposta.

Para denúncias e sugestões de pauta, o WhatsApp de O SÃO GONÇALO é (21) 99666-4090.