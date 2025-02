Niterói conhecerá campeãs do Carnaval nessa terça-feira (25). Saiba quem tem chances de título

Está chegando a hora! Nesta terça-feira (25), serão conhecidas as campeãs dos desfiles oficias dos Grupos A, B e C no Carnaval de Niterói. A partir de 17h, no Praia Clube de São Francisco, na Zona Sul da Cidade, serão lidos os envelopes com as notas dadas pelo juri oficial às agremiações que passaram pelo Caminho Niemeyer entre as noites dos últimos dias 21 e 22. E não é exagero dizer que esta talvez seja a disputa mais acirrada desde que o local passou a sediar o evento, a partir do ano de 2022, ainda em meio à pandemia do coronavírus.

Desfiles foram na sexta-feira (21) e no sábado (22) | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Nunca se investiu tanto, por parte dos organizadores da Prefeitura de Niterói, através da Neltur, para que o espetáculo chegasse, talvez, ao melhor nível, desde que os desfiles passaram a existir na cidade, a partir de 1946. Pode-se dizer que essa edição ficará marcada como um divisor de águas, que põe o espetáculo definitivamente com o que apresenta qualidade - não apenas artística, mas também estrutural e tecnológica - entre as cidades brasileiras que investem na cultura popular.

Gestão pública voltada ao Carnaval eleva nome da cidade | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A passarela montada no Caminho Niemeyer consegue acomodar, de forma confortável, tanto as agremiações e suas estruturas físicas, como o povo, nas arquibancadas. A teconologia e a modernidade ajudaram também o samba, porque esse ano, mais drones sobrevoaram a arena de desfiles, proporcionando, no telão montado no local. e ao mundo virtual, imagens nunca vistas. E não é por acaso que a festa reuniu cerca de 50 mil pessoas, entre desfilantes e o público.

E as escolas, com tudo que pôde ser proporcionado, capricharam, elevando muito o sarrafo. Pode-se dizer, com toda certeza, que o juri especializado, esse ano, se deparou com uma disputa que será intensa e provavelmente decidida por diferença pequena entre as primeiras colocadas.

A Folia do Viradouro, Alegria da Zona Norte e Magnólia Brasil, exatamente, nessa ordem, se projetam na frente, com ligeira vantagem para a Folia, se o juri não levar em consideração pequenos detalhes que fizeram a escola parar no início da apresentação, interrompendo a evolução. Também não se deve desprezar a força da surpreendente 'debutante' da Série A, Império de Charitas, e Império de Araribóia 'correndo por fora'. As imperfeições, principalmente em harmonia, devem tirar pontos preciosos da Souza Soares, assim como a atual campeã, Experimenta, que teve que se reiventar e refazer muito do trabalho perdido em um incêndio que atingiu o barracão da escola, em dezembro. A Região Oceânica, com um desfile 'morno', sem organização e menor grandiosidade em relação às co-irmãs, corre riscos de não estar no Grupo A em 2026.

Como foram os desfiles de cada escola no Caminho Niemeyer

Império de Charitas chegou com pé direito na estreia no Carnaval de Niterói | Foto: Divulgação

Império de Charitas - A Império de Charitas não sentiu a responsabilidade de abrir os desfiles no Caminho Niemeyer. E pelo que se viu, explica-se, até com facilidade, a surpreendente ascenção em apenas dois anos, como campeã, nos Grupos C e B. Desfilou em grande estilo. A escola da Comunidade do Preventório levou à passarela o enredo “Padroeira: A promessa nas águas da fé”, onde é narrada a história dos pescadores do Rio Paraíba do Sul, que, em meio à crise, clamaram por alimento e foram atendidos. Alegorias imponentes, canto forte e fantasias de bom gosto chamaram a atenção do público. Perfeita a conssonância dos intérpretes com a comunidade, que cantou a plenos pulmões.

Alegria da Zona Norte - Mostrou um dos temas mais interessantes e originais do Carnaval 2025. O enredo "No espelho da Alegria reflete um artista! Muito prazer, eu sou Autista!”, emocionou e fez o público aplaudir. Com alegorias imponentes e bem acabadas, fantasias originais e canto forte, a comunidade da Travessa Bernardino sonha com mais um título. A bateria da escola 'sobrou na turma'.

Alegria da Zona Norte foi uma das que empolgou público nos desfiles | Foto: Divulgação

Império de Araribóia - Outra que bom nível ao longo dos anos. E isso se repetiu na apresentação do tema “Asa Branca do Sertão”, alusão à uma das mais tradicionais canções de Luiz Gonzaga. A escola conseguiu mostrar, de forma emocionante, a jornada do povo nordestino, que migrou para o sudeste em busca de melhores condições de vida. É uma das escolas cuja diretoria capricha' e exige muito dos componentes nos ensaios técnicos. Daí o fato de ela se apresentar, conciliando bem o canto com o que estão interpretando os cantores no carro de som. O conjunto de cores e beleza plástica na combinação fantasias/elegorias foi um dos pontos altos da escola de São Lourenço.

Magnólia Brasil - Uma das principais escolas em atividade em Niterói, a Magnólia Brasil, mais uma vez, mostrou alto nível na apresentação do enredo 'Divina Invenção - um brinde a Roberto Ribeiro'', onde curiosamente, é feita uma inusitada homenagem a esse sambista. O hino oficial da Magnólia em 2025, curiosamente, é a música composta por ele - e que acabou derrotada no concurso realizado pelo Império Serrano para escolha do hino oficial que foi às ruas Carnaval de 1985. O canto forte e a beleza plástica no conjunto fantasias-alegorias, fizeram a diferença, mais uma vez, colocando a escola do Fonseca entre as que brigam pelo título.

Magnólia Brasil também veio para tentar mais um título no Carnaval da cidade | Foto: Divulgação

Unidos da Região Oceânica - Devendo um grande desfile, nos últimos anos, a Região Oceânica, mais uma vez deixou a desejar na apresentação do enredo “A Oceânica em um noite de luar”, sobre as lendas, mistérios e magias da Lua. o nível elevado do carro de som e da bateria, até poderiam fazer a diferença, por boas notas, mas os componentes não ajudaram no canto, tornando a harmonia bastante irregular. Para piorar ainda mais a situação, houve problemas nos figurinos de algumas alas, com componentes desfilando descalços ou com calçados destoando das fantasias. O 'fantasma' do rebaixamento 'ronda' a Região Oceânica.

Escola ostentou grandiosidade, luxo e até efeitos especiais no desfile | Foto: Divulgação

Folia do Viradouro - Com cinco titulos 'na galeria', a escola da Comunidade do Viradouro apresenta, a cada ano, um trabalho, não apenas de alto nível. Mas o que surpreende é que ele melhora ainda mais a cada edição. Em termos de beleza plástica, luxo e grandeza, imcomparável em relação às demais, também por causa dos efeitos especiais que levou ao Caminho Niemeyer. O bom entrosamento do carro de som com a bateria e o canto, impressionaram. Seria, no entanto, ainda prematuro dizer, com certeza que a escola 'sobra' na turma. Exatamente por detalhes registrados no início do desfile, por causa de dois carros alegóricos que tiveram dificuldades na primeira curva para entrar, abrindo buracos - principalmente no primeiro módulo. A experiente equipe 'de pista' fez a escola parar para manter a uniformidade na passagem da Folia. Se os jurados não considerarem os problemas, a escola tem tudo para tirar boas notas na apresentação do enredo “Intelêkô: A Encantaria na Folia”.

Souza Soares - A 'vizinha' da Folia do Viradouro em Santa Rosa mostrou força, em um desfile que arrancou aplausos da platéia na apresentação do enredo sobre a lenda da Pedra da Itapuca. O bom nível do carro de som, no entanto, esbarrou em uma harmonia irregular, que pode custar pontos preciosos à escola.

Experimenta veio para tentar o bicampeonato | Foto: Divulgação

Experimenta da Ilha da Conceição - A Experimenta foi 'heróica' e emocionante na apresentação do enredo “Dandara, a Flor Guerreira de Palmares”, sobre a vida e a obra de uma líder quilombola que lutou contra a escravidão em Alagoas, no Brasil colonial. A escola enfrentou um desafio significativo com um incêndio em seu barracão, resultando em consideráveis perdas, o que talvez justifique a perda da grandiosidade do desfile de 2024, em relação às co-irmãs que se apresentaram no Caminho Niemeyer.