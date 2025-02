Mulher vai trabalhar de avião todos os dias para permanecer perto dos filhos

Racheal Kaur chamou atenção ao adotar uma rotina incomum para equilibrar a vida profissional e familiar. A profissional, que mora em Penang, na Malásia, viaja de segunda a sexta de avião para Kuala Lumpur, onde trabalha, a cerca de 300 quilômetros de distância.

Racheal acorda por volta das 4h da manhã, se arruma e sai de casa às 5h para pegar um voo de 40 minutos, que costuma decolar às 5h55. A estratégia permite que ela esteja em casa todas as noites para acompanhar o crescimento dos filhos, de 11 e 12 anos. "Com essa solução, consigo estar em casa cedo todos os dias, ajudar no dever de casa e passar mais tempo com eles", disse ao jornal "Hindustan Times".

Apesar de trabalhar para a companhia aérea AirAsia, Racheal não recebe descontos e precisa arcar com todos os custos das passagens. No entanto, ela garante que essa opção é mais econômica do que alugar um imóvel em Kuala Lumpur. A família optou por permanecer em Penang, e, com a rotina de voos diários, ela ainda consegue acumular pontos em programas de milhagens.

Leia também:

Mulher é feita refém dentro de agência bancária no RJ

Idosa é atacada e morta por cachorro em Niterói