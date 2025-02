Mulher é feita refém dentro de agência bancária no RJ

Agentes da Polícia Militar estão no local - Foto: Reprodução

Agentes da Polícia Militar estão no local - Foto: Reprodução

Uma mulher foi feita refém numa agência bancária por um homem em situação de rua no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (22). O caso, que acontece na Avenida Ataulfo de Paiva, foi logo interceptado por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Segundo informações, o homem usou um pedaço de caco de vidro para manter a mulher refém, logo após abordá-la na entrada da agência, quando ela foi sacar dinheiro.

O criminoso solicitou a presença da imprensa para negociar a rendição. Policiais do 23° Batalhão e bombeiros do Quartel da Gávea também foram acionados.





Divulgação