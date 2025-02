Vasco encaminha acordo com o meia-atacante português Nuno Moreira, do Casa Pia

O Vasco conseguiu superar a concorrência de outros clubes pela contratação do meia-atacante Nuno Moreira. O cruzmaltino encaminhou um acordo com o jogador e seu staff e agora negocia com o Casa Pia a compra do atleta de 25 anos.

A janela de transferências se fecha no dia 28 desse mês e o Vasco corre para concretizar o negócio o quanto antes. Nuno e seus representantes aprovaram as condições, como tempo de contrato e valores de salário, e deram o aval para a proposta vascaína.

Nuno Moreira foi revelado pelo Sporting e nunca atuou fora de seu país natal. O jogador enxerga com bons olhos a possibilidade de mudança de ares. Ele é um dos destaques do Casa Pia, que neste momento ocupa a sexta colocação do Campeonato Português.

Leia também:

▶ Maricá transforma paixão pelo Carnaval em profissão

▶ Governo regulamenta lei que restringe uso de celular na escola

Até o momento, Nuno tem nove gols marcados e cinco assistências em 23 jogos da atual temporada. O contrato com o Casa Pia vai até julho do ano que vem. No momento, o Vasco costura com o clube português os detalhes para a aquisição em definitivo dos direitos econômicos do jogador.

A diretoria vascaína sinalizou que está disposta a pagar o valor da multa rescisória do meia-atacante, que é de 3,5 milhões de euros (quase R$ 20 milhões). No entanto, como a proposta é para um pagamento parcelado, os portugueses pedem garantias financeiras.