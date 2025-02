apresentadora da Record, Rafa Brites é assaltada

"Estava hoje com a minha mãe e com a minha irmã em São Paulo e fui assaltada. Está tudo bem! Só avisando que em caso entrarem em contato, não sou eu", escreveu ela.

Já o marido dela, Felipe Andreoli, gravou um story no Instagram explicando o que aconteceu. "Estou chegando aqui no Rio, tinha acabado de falar com a Rafa no telefone e logo depois ela foi assaltada. Então, quero deixar registrado aqui que qualquer pessoa que receber algum contato da Rafa, não responda", começou ele.

Apesar do susto, Andreoli disse que a família está bem. "Foi na Vila Madalena, ela estava saindo com a família do prédio pra entrar no carro. Foi questão de segundos… São Paulo tá assim, é o bingo, é sorte. Graças a Deus com elas foi só o assalto, levaram o celular e algumas coisas, mas tá tudo bem", encerrou.

Leia também!

Ana Hickmann conta que perdeu 16 Kg e que mudança influenciou sua rotina



Resultado do Fies 2025 sai nesta terça; serão 112 mil vagas no ano