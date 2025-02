Concessionária Rota 116 inicia recapeamento do trevo da RJ-104 com a RJ-116 em Itaboraí

A concessionária Rota 116 dará início, nesta terça-feira (18/02), ao recapeamento do trevo da RJ-104 com a RJ-116, localizado em Engenho Velho, Itaboraí.

Este local, conhecido também como Trevo da Reta, receberá um novo asfalto e pintura de nova sinalização horizontal, com o objetivo de melhorar a segurança e a fluidez do tráfego na região. Operários, máquinas e caminhões atuarão na obra no horário de 7h às 16 horas.

Os serviços estão programados para serem concluídos na quarta-feira, e durante o período das obras, será adotado o sistema de Pare e Siga, permitindo que os motoristas continuem a transitar pela área com algumas restrições, obedecendo às orientações dos operadores de tráfego que estarão em pontos estratégicos da obra.

A concessionária orienta que os condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização temporária para garantir a segurança de todos.