Universo realiza Campanha de Doação de Sangue para reforçar estoques no Hemorio

Nesta segunda-feira (17), a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em parceria com o Hemorio, realiza uma campanha de doação de sangue no campus do bairro Trindade, em São Gonçalo. A iniciativa dos alunos do curso de medicina da instituição tem como objetivo fortalecer os estoques de sangue nos hospitais e conscientizar a população sobre a importância do ato voluntário.

"Janeiro e fevereiro são meses complicados para doação de sangue, pois são meses de férias, de extremo calor, como estamos vendo. É um momento muito difícil para manter o estoque adequado no banco de sangue, porque a demanda não diminui, ao contrário. E essa oportunidade que a Universo está dando é muito interessante, pois atingimos o público jovem. E é super importante a doação dos jovens. É importante que eles substituam os doadores mais idosos, que vão deixando de doar, de acordo com o avanço da idade", explicou o médico hematologista, professor da Universo e diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









A ação teve início às 10h e acontece até às 15h, na sala 215 do Bloco A da unidade. A iniciativa conta com a participação de estudantes, professores e moradores da região. O evento foi organizado pelo curso de Medicina da universidade, que buscou incentivar a empatia e a solidariedade, especialmente às vésperas do Carnaval, período em que o número de acidentes e a demanda por transfusões aumentam.

"É fundamental essa adesão dos jovens e, hoje, a gente tem essa tendência de ir até o doador. Vir até uma instituição de ensino é importante para chegar nesses doadores jovens e transformá-los, quem sabe, em doadores regulares de sangue, que é nosso maior desafio", disse a médica Camila Mesquita, hematologista e hemoterapeuta do Hemorio, responsável pela ação que acontece na Universo.

Camila Mesquita, hematologista e hemoterapeuta do Hemorio | Foto: Layla Mussi/O São Gonçalo

Coordenador do curso de medicina, o professor e médico Rossi Murilo, especialista em cirurgia vascular, comentou sobre o exemplo da Universo. "A importância de a Universo promover essa ação não é somente pela doação em si, mas pela divulgação da importância de doar e participar de ações semelhantes. Os alunos receberam de forma muito positiva, ficam todos entusiasmados em ajudar e estamos comprovando o sucesso com a grande adesão. É importante que isso seja difundido em outras instituições para que alcance a todos."

Médico Rossi Murilo, especialista em cirurgia vascular | Foto: Layla Mussi

A doação de sangue é um procedimento seguro e rápido, que pode salvar inúmeras vidas.

Thaissa Mendes Ferreira, 23 anos, é estudante de medicina veterinária na Universo e aproveitou a ação para realizar o desejo que já possuía. "Eu vi na prática que doação de sangue salva vidas mesmo. Aí, aproveitei a oportunidade e vim doar. Meu irmão já é doador e eu pretendo continuar", contou.

A doação é feita de forma rápida, com duração de quatro a doze minutos.

Maria Fernanda de Antonio Siqueira, 19 anos, é estudante de jornalismo da Universo Niterói, mas foi até o campus de São Gonçalo realizar sua doação. "Eu sempre quis doar sangue, mas sempre tive medo. Aí, aproveitei a oportunidade e vim doar logo."

O Hemorio reforça que manter os estoques abastecidos é fundamental para garantir o atendimento aos pacientes que recebem transfusões, especialmente em períodos de alta demanda, como o Carnaval.

O médico diretor do Hemorio acrescentou também que quem quiser seguir essa iniciativa da Universo pode convocar a 'Caravana Solidária'. "Com grupos de 12 a 20 pessoas, a gente manda o transporte e leva para que todas realizem a doação. No final, o transporte leva os doadores ao ponto de embarque. Uma iniciativa que pode ser feita entre grupos de amigos, empresas e outros", finalizou Luiz Amorim.

Vale destacar que cada doador ajuda a salvar até quatro vidas. O Hemorio fica localizado na Rua Frei Caneca, 8, no Rio de Janeiro, funciona todos os dias, incluindo feriados, das 7h às 18h. O telefone para doações é o 3916-8310.