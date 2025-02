Acidente no Cantagalo deixa dois feridos e complica trânsito em Niterói

Dois carros e um ônibus colidiram e fecharam o trânsito na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do bairro Cantagalo, em Niterói, na tarde deste domingo (16), por volta das 14h30. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

Segundo testemunhas, os dois carros de passeio bateram de frente enquanto um deles, no sentido Pendotiba, tentou fazer uma ultrapassagem. Eles acabaram atingindo também um coletivo que passava pelo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas faixas da via precisaram ser interditadas.

As duas vítimas - um homem e uma mulher - foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. O estado de saúde deles não foi confirmado.

Leia também:

➢ Ladrão de picanha: funcionário é preso por furtar carne em mercado de Niterói

➢ Eduardo Paes descarta cancelar blocos de rua por conta do calor