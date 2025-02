Sem vencedores, Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 90 milhões

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (15), pelo concurso 2.829. Por conta disso, o valor para o próximo sorteio subiu para R$ 90 milhões. As dezenas do último sorteio foram 13, 22, 38, 46, 51 e 56. Noventa apostas acertaram a quina e levaram R$ 52.384,82. Já a quadra teve 6.377 apostas ganhadoras e ficou em R$ 1.056,16.

O próximo sorteio acontece nesta terça-feira (18). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de terça, através do aplicativo Loterias Caixa e do portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito diretamente nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa cinco reais.

