Niterói oferece consulta veterinária gratuita a cães e gatos em parceria com a UFF; Confira!

A Prefeitura de Niterói vai disponibilizar 80 consultas veterinárias gratuitas, por mês, a cães e gatos de beneficiários da Moeda Social Arariboia. A iniciativa é resultado de um convênio com a Universidade Federal Fluminense (UFF), com repasse do município ao Hospital Veterinário da UFF para que realize consultas e exames laboratoriais e de imagem, como ultrassonografia e radiografia.

Os tutores dos animais já podem fazer o agendamento da consulta, que foi aberto na última quinta-feira (13), pelo aplicativo Colab. Serão disponibilizadas 40 consultas a cada 15 dias, totalizando 80 ao mês. Após o pré-agendamento, será necessário ir pessoalmente no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), nesta sexta-feira (14), das 10h às 16h, para levar a documentação necessária para confirmar a consulta.

Os tutores deverão apresentar comprovante de residência em Niterói, dos últimos três meses, carteira de identidade, CPF e o cartão da Moeda Arariboia. Não é necessário levar o animal neste momento. O CCPAD fica na Travessa Luís de Matos, 105, no Fonseca.

“Esse projeto inicia com as pessoas que mais precisam e que não tem acesso à medicina veterinária. A ideia é ampliar o atendimento progressivamente até atingirmos toda a população da cidade, o mais breve possível“, explicou o coordenador Marcelo Pereira, da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais.