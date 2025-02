Caminhão tomba e deixa um homem ferido na RJ-104, em São Gonçalo

Um acidente na manhã desta sexta-feira deixou um caminhão tombado na RJ-104, altura do bairro Santa Luzia, em São Gonçalo. O veículo é propriedade de uma empresa de frutas e legumes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel do Colubandê foi acionado às 7h05 para a ocorrência. Um homem, de 25 anos, sofreu ferimentos leves e foi atendido no local. Ainda segundo os agentes, ele recusou a remoção e foi liberado.

Diante do impacto da queda, o vidro dianteiro do caminhão ficou parcialmente destruído. Até a última atualização, às 10h, a pista seguia interditada.

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo estão no local para prestar o apoio necessário. As causas do acidente ainda são apuradas.