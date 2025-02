Homem é flagrado ao atirar contra pessoas em situação de rua em SP

Um homem efetuou disparos com uma arma de fogo contra quatro pessoas em situação de rua, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, em Mongaguá, litoral de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10) e as vítimas são três homens, de idade entre 31 e 32 anos, e uma mulher, de 41 anos.

Policiais militares que participaram da ocorrência relataram que o atirador, ainda não identificado, teria se aproximado das pessoas deitadas no chão próximas a um quiosque e ofereceu bebida a elas. Após a oferta, uma discussão teria surgido e o homem saiu do local. Em seguida, voltou armado, atirou contra as vítimas e fugiu.

Um vídeo flagrou o momento que o atirador dispara contra às vítimas.

Segundo a Prefeitura de Mongaguá, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro às pessoas. No momento em que chegaram no local, encontraram as vítimas no solo e com ferimentos.

Uma delas apresentava ferimentos na região do abdômen e braço esquerdo, sendo atendida e encaminhada à Unidade de Suporte Avançado (USA). A segunda vítima sofreu ferimentos no tórax e também no braço esquerdo. Já a terceira pessoa foi embarcada na Unidade de Suporte Básico (USB) antes da chegada da equipe de apoio.

Uma quarta vítima, que não estava no local quando o SAMU chegou, deu entrada no Pronto Socorro Central do Vera Cruz. O homem passou por procedimento de sutura no ombro no Hospital Regional de Itanhaém (HRI), local para qual todas as vitimas foram encaminhadas com vida.

Após a cirurgia, ele foi liberado e levado para Mongaguá pela Polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Mongaguá como tentativa de homicídio e as investigações seguem para identificar o autor do crime.