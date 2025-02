Cine Arte UFF exibe filmes infantis de graça nesta quinta (13)

Acontece, na próxima quinta-feira (13), mais uma edição da Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE), no Cine Arte UFF, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. A partir das 10h, o espaço exibe sete curta-metragens de animação voltados para o público infantil e produzidos por cineastas brasileiros. A entrada é gratuita.

Os filmes são voltados para crianças de 6 a 10 anos. A proposta do projeto é levar as obras para crianças e adolescentes que não costumam ter acesso a curtas-metragens nacionais, assim como para pesquisadores, professores e outras demais interessados no cinema nacional. Na sessão de quinta (13), serão apresentados os filmes “Contos Mirabolantes: o olho do Mapinguari”, “Casa-carta”, “Penca no Parque”, “Lucinéia”, “Pedro, a Pedra”, “Era uma noite de São João” e “PiOinc”.

Leia também:

➢ Bola Branca faz baile na quinta e abre carnaval de Niterói dia 22

➢ Mais 320 vagas para castração de cães e gatos em São Gonçalo

A primeira parte da Mostra aconteceu em dezembro passado, em escolas de Niterói. Ainda em fevereiro, a mostra deve voltar a ter sessões em unidades de ensino do município. O projeto é produzido pelo coletivo Aeroplano - Cinema e Educação e conta com patrocínio da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói (SMC).

Serviço:

Mostra Itinerante de Cinema Educacional (MICE);

Dia 13 de fevereiro, às 10h;

Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói);

Entrada franca.