Prêmio Sesc de Literatura tem inscrições abertas para obras inéditas

O Prêmio Serviço Social do Comércio (Sesc) de Literatura, voltado a escritores inéditos, está com inscrições abertas até o dia 10 de março. Podem ser inscritos originais ainda não publicados nas categorias romance, conto e poesia.

Os vencedores terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e receberão uma premiação em dinheiro no valor de R$ 30 mil cada. Também serão concedidas menções honrosas aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo finalistas na premiação. Interessados podem se inscrever pelo site do Sesc.

“O prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional. Ao oferecer oportunidades a novos escritores, impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e enriquece a cultura nacional”, diz o Sesc. Segundo a entidade, desde a sua criação em 2003, cerca de 20 mil livros foram inscritos e 37 novos autores revelados.

Segundo o edital, a avaliação dos originais é feita às cegas, ou seja, sem identificação de autoria, por meio de jurados especializados e com trajetórias consolidadas no meio literário brasileiro. Os três originais vencedores serão editados e publicados gratuitamente pela editora Senac Rio, que garantirá a distribuição dos livros em livrarias.

O Sesc distribuirá os livros vencedores para as suas bibliotecas e garantirá a circulação dos vencedores em eventos literários por todo o país.

