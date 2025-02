Mais de 200 km de drenagem são executadas em obras da Secretaria das Cidades em todo o estado do Rio

No total, são mais de 200km de drenagem, divididos em pelo menos cinco regiões do estado - Foto: Crédito: Rafaela Cassiano / Secretaria das Cidades

A Secretaria das Cidades executa obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com municípios de todo o território fluminense. Esses projetos de reurbanização, contam com a execução do serviço de drenagem com o objetivo de evitar novos alagamentos, proteger vidas, trabalhar com a prevenção de desastres e preparar as cidades para os desafios do futuro, como o aquecimento global.

No total, são mais de 200km de drenagem, divididos em pelo menos cinco regiões do estado. O total de investimento em todas as obras é de mais de R$1,2 bilhão.

"Na Secretaria das Cidades, trabalhamos empenhados, sob a liderança do Governador Cláudio Castro, para transformar a vida da população, proteger vidas e tornar as cidades do estado do Rio mais resilientes", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Obras da Secretaria das Cidades que recebem ou receberam serviços de drenagem são as seguintes:

SÃO GONÇALO

MUVI

Em São Gonçalo, o MUVI (Mobilidade Urbana Verde

Integrada) vai receber até o fim dos trabalhos investimento de mais de R$ 300 milhões e englobam um corredor de ônibus que vai passar por mais de 13 bairros em 18 km do trecho, ligando os bairros de Guaxindiba a Neves. Ao longo do trajeto, também foram trocados tubos de 600 milímetros por 1,2 mil milímetros para ajudar no escoamento da água das chuvas e evitar alagamentos. O corredor também vai englobar espaço moderno, urbanizado, além de áreas de lazer e ciclovias.

O total de investimento em todas as obras é de mais de R$1,2 bilhão | Foto: Divulgação

VISTA ALEGRE

Com investimentos de mais de R$38,9 milhões, a intervenção executa serviços de melhoria de infraestrutura viária com drenagem, pavimentação e revitalização em 26 ruas, em uma extensão de 11km, do bairro Vista Alegre. A obra tem previsão para ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2024.

BOM RETIRO

Segundo maior bairro de São Gonçalo, o Jardim Bom Retiro recebe melhorias com revitalização, drenagem, pavimentação e urbanização de 64 ruas. O projeto vai beneficiar mais de 20 mil moradores. No total, estão sendo investidos mais de R$252,2 milhões nas obras.

SACRAMENTO

Três bairros da região (Ieda, Sacramento e Eliane) recebem em mais de 120 ruas projetos de drenagem e pavimentação com investimentos de mais de R$ 130 milhões.

MARAMBAIA

As obras do Governo do Estado para a revitalização das ruas do bairro Marambaia, em São Gonçalo, foram entregues à população. O projeto, executado pela Secretaria das Cidades em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, contemplou os serviços de drenagem, pavimentação e sinalização. Sete ruas receberam as melhorias e foram recebidas com festa pela população do bairro. O total de investimentos foi de R$ 12,6 milhões.

ITABORAÍ

JARDIM IMPERIAL

Obras com execução de pavimentação, drenagem, sinalização urbana e construção de ponte, no bairro Jardim Imperial com investimentos de R$ 3,1 milhões concluídas e entregues à população.

MARAMBAIA E VILA BRASIL

As obras englobam drenagem, pavimentação e sinalização viária, com elaboração de projeto executivo, nos bairros Marambaia e Vila Brasil. Investimentos de mais de R$ 41,4 milhões.

Esses projetos de reurbanização, contam com a execução do serviço de drenagem | Foto: Divulgação

AVENIDA 22 DE MAIO

A Avenida 22 de Maio, a principal de Itaboraí, está sendo totalmente transformada com a execução dos serviços drenagem, pavimentação, reurbanização, e sinalização viária, além da construção de 9,6 km de ciclovia e arborização. No total, cinco bairros e 16 ruas estão sendo contemplados e terão redução de tempo no trânsito, bem como melhoria no escoamento da produção agrícola regional. Os investimentos vão ultrapassar os R$ 264 milhões e o primeiro trecho já foi entregue à população.

SANTO ANTÔNIO, GEBARA E ALDEIA DA PRATA

Os bairros de Santo Antônio (55 ruas), Gebara (8) e Aldeia da Prata (16) recebem mais de R$90 milhões em investimentos para recuperação da infraestrutura viária de 79 ruas na cidade. Estão sendo executados os serviços de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária.

RETIRO SÃO JOAQUIM

Obras com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização em 12 ruas da localidade, com investimentos de mais de R$ 46 milhões.

CACHOEIRAS DE MACACU

GUARARAPES

No distrito de Papucaia, o bairro Guararapes conta com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária, com investimentos de mais de R$ 5,7 milhões em 11 ruas.

RUAS PAVIMENTADAS EM CACHOEIRAS

Também em Cachoeiras, 89 ruas receberam pavimentação asfáltica. Os investimentos vão ultrapassar os R$ 30 milhões, e são divididos entre os bairros São Francisco de Assis, Ribeira, Veneza e Parque Veneza, Ganguri e Guapiaçu.

Em Laje do Muriaé, os trabalhos contemplaram obras de revestimento asfáltico das estradas de acesso às comunidades do Córrego Fundo e Vai e Volta | Foto: Divulgação

TRÊS RIOS - AVENIDA ZOELO SOLA

As obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Estado no município de Três Rios, na região Centro-Sul fluminense, foram concluídas. As intervenções receberam investimento de mais de R$ 40 milhões e buscam resolver um problema histórico de alagamentos na região. Além de drenagem, os 3,1 km da Avenida Zoelo Sola passaram por ampla revitalização, incluindo a recuperação do pavimento, a construção de um muro de contenção, paisagismo e a implantação de uma ciclovia, que vai reduzir o congestionamento nas principais vias e incentivar a prática de atividades físicas.

MACAÉ

PONTE CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO

Na Ponte Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé, os investimentos ultrapassaram os R$ 40 milhões - uma estrutura com 9 metros de largura e 280 metros de comprimento que liga o Centro à Barra de Macaé. O projeto contempla também terraplanagem, pavimentação, drenagem, contenção de encostas, recuperação do asfalto, sinalização e recuperação ambiental em agosto.

SÃO PEDRO DA ALDEIA

COLINAS

O bairro Colinas, em São Pedro da Aldeia, a sensação foi de reconstrução para a população. Por lá, as obras revitalizaram 18 ruas, com drenagem, pavimentação e sinalização, com investimentos de mais de R$12,6 milhões, beneficiando mais de 13 mil moradores.

No total, são mais de 200km de drenagem, divididos em pelo menos cinco regiões do estado | Foto: Divulgação

ESTRADA DA BOA VISTA

As obras que revitalizaram a Estrada da Boa Vista, em São Pedro da Aldeia, foram finalizadas. O investimento foi de mais de R$ 12,5 milhões. A via, que tem mais de 6 quilômetros de extensão, recebeu melhorias desde a Rua Comandante Ituriel até a altura da Rua da Caveira, com ações de recuperação e aplicação de asfalto, e com serviços que incluíram drenagem, pavimentação, construção de calçadas e meios-fios, além de sinalização horizontal e vertical. A Estrada é uma das vias mais importantes do município e liga diversos bairros ao centro da cidade.

MESQUITA

CHATUBA

A cidade de Mesquita recebeu obras emergenciais de recuperação de drenagem e pavimentação asfáltica na rua França Leite e na estrada Elizeu de Alvarenga, no bairro Chatuba. Os investimentos no local serão de R$8.112.213,35. Na rua França Leite, os serviços vão passar por cerca de 434 metros da via. Já a estrada Elizeu de Alvarenga vai receber intervenções em 350 metros do local.

PORCIÚNCULA

Em Porciúncula, a praça Ilda Fidelis Ponciano, no Centro de Porciúncula, cidade do Noroeste Fluminense, recebeu equipamentos como parque infantil e quadra poliesportiva. Além disso, foram executados os serviços de urbanismo, paisagismo e instalação de iluminação. No bairro Ilha, a praça Vereador Celso Clemente de Sá também recebeu um trabalho caprichado e já está prontinha para o lazer dos moradores. Na localidade, 13 ruas receberam serviços de drenagem e pavimentação.

Os investimentos do Governo do RJ, por meio da Secretaria das Cidades, em Porciúncula vão ultrapassar os R$ 7 milhões. Recursos aplicados em mais qualidade de vida e bem-estar para todos

LAJE DO MURIAÉ

Em Laje do Muriaé, os trabalhos contemplaram obras de revestimento asfáltico das estradas de acesso às comunidades do Córrego Fundo e Vai e Volta, no bairro Duques. No total, são cerca de 11km (5,5km em cada estrada) das duas vias que receberam pavimentação. Os investimentos ultrapassaram os R$7 milhões.