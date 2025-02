Incêndio no Rio: Inea encontra "resíduos oleosos" na Baía de Guanabara

Após o complexo incêndio que atingiu a fábrica da Moove, na Ilha do Governador, no último sábado (8), o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) encontrou resíduos oleosos na Baía de Guanabara. O fogo só foi extinto após 28h de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros.

Equipes do Inea usaram boias para conter o poluente. “As equipes mobilizadas pelo Plano de Área da Baía de Guanabara estão atuando na contenção e recolhimento deste resíduo, mantendo o cerco instalado, para que não haja a dispersão para outras áreas”, informou o instituto.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) afirmou que vai investigar as causas e consequências ambientais do incêndio.

“Como parte das providências imediatas, será requisitado ao Inea, nesta segunda-feira (10), um relatório técnico detalhado sobre a operação da fábrica, as possíveis causas do incêndio e seus impactos ambientais na região”, informou, em nota.