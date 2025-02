Governo do Estado extingue incêndio na Ilha do Governador

A operação contou com mais de 116 bombeiros militares e agentes da Defesa Civil Estadual, e mobilizou cerca de 20 unidades operacionais e mais de 35 viaturas - Foto: Divulgação - Governo do Estado

Após cerca de 28h de trabalho, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) finalizou o combate ao incêndio que atingiu, no sábado (08/02), uma fábrica de óleo lubrificante na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

A operação contou com mais de 116 bombeiros militares e agentes da Defesa Civil Estadual, e mobilizou cerca de 20 unidades operacionais e mais de 35 viaturas. Escadas e plataformas mecânicas de última geração foram empenhadas no socorro, além de drones com câmera térmica que auxiliaram no monitoramento das áreas mais quentes.

Este domingo (09/02) foi marcado pelo trabalho de rescaldo, processo de resfriamento para evitar reignição de novos focos de incêndios, extintos pela madrugada.

"A ação rápida e coordenada das nossas equipes foi fundamental para alcançarmos esse resultado, que evitou maiores danos e garantiu a segurança da população. Parabenizo e agradeço pelo empenho dos bombeiros, da Defesa Civil e de todos os profissionais envolvidos nessa operação. Agora, o trabalho continua para descobrirmos as causas e circunstâncias desse incêndio", destacou o governador Cláudio Castro.

Diversas técnicas foram utilizadas na ocorrência: a primeira delas foi a espuma para líquidos inflamáveis, que acelera o processo de resfriamento, extinção química e abafamento dos produtos que estavam queimando.

"A Defesa Civil Estadual coordenou uma força-tarefa, montada pelo Governo do Estado, que acompanhou de perto os trabalhos para garantir decisões ágeis e eficazes durante toda a operação", ressaltou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.