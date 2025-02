Quatro meses após receber alta, Mingau volta a ser internado

O estado de saúde do artista é estável - Foto: Divulgação/Facebook

Quatro meses após receber alta hospitalar, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, da banda Ultraje à Rigor, voltou a ser internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do artista e do hospital.

Ainda segundo as informações publicadas, Mingau foi internado com quadro de constipação e vômitos. O estado de saúde do artista é estável e, segundo o boletim médico, ele segue sem previsão de alta.

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça durante uma viagem à Paraty, no litoral do Rio, em setembro de 2023. O artista passou por três cirurgias, sendo a última delas uma cranioplastia [procedimento para colocar uma prótese no crânio].

O artista recebeu alta no dia 7 de outubro de 2024, um ano após o tiro na cabeça.