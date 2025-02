Morre Paulo Yoller, o chef que elevou o hambúrguer a outro patamar no Brasil

O paulistano fundador da Meats, em Pinheiros, contribuiu para alavancar o patamar do hambúrguer no Brasil - Foto: Reprodução - Instagram

O paulistano fundador da Meats, em Pinheiros, contribuiu para alavancar o patamar do hambúrguer no Brasil - Foto: Reprodução - Instagram

O chef e criador da extinta lanchonete Meats, Paulo Yoller, de 36 anos, morreu neste sábado (8), em Belo Horizonte. A notícia foi confirmada por amigos próximos de Paulo e divulgada pela coluna Notas Etílicas, de Saulo Yassuda, da Veja São Paulo. O chef deixa uma filha, Olivia.

O paulistano fundador da Meats, em Pinheiros, contribuiu para alavancar o patamar do hambúrguer no Brasil, dedicando muito cuidado com a matéria-prima e as receitas autorais.

Leia também:

Adolescente é apreendido com armas, drogas e rádio transmissor em Niterói

Mulher sem habilitação e embriagada colide com cerca do Palácio do Jaburu

A lanchonete Meats foi a primeira a agitar a gastronomia da Rua dos Pinheiros desde 2010, funcionando entre os anos de 2012 e 2023.

De acordo com amigos do chef, o fim da hamburgueria foi um baque muito grande para Paulo.

Atualmente, o chef dava consultoria ao bar espanhol Huevos de Oro, também em Pinheiros. Paulo Yoller era responsável pelo menu do CJ’s Burger, localizado em Belo Horizonte.

Carreira de sucesso

Paulo Yoller era natural da capital paulista, onde se formou em gastronomia pela Universidade Anhembi Morumbi, em 2008.

No começo de sua carreira, trabalhou como açougueiro, depois se tornou chapeiro e chef.