São Gonçalo terá primeiro festival nacional de Teatro em março

Uma grande conquista para os artistas e amantes do teatro! Vem aí o Festival Nacional de Teatro de São Gonçalo (Fesg), consolidando-se como um marco cultural na cidade. O evento acontece nos dias 21 e 22 de março, às 19h, e 23 de março, às 18h, no Teatro Municipal de São Gonçalo. Com entrada gratuita, o festival promete oferecer ao público uma experiência teatral rica e plural, reunindo produções de diversas regiões do país.

Com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o Fesg traz uma competição de cenas teatrais que disputarão prêmios em dinheiro e troféus. O festival conta com a participação de importantes grupos locais, como Coletivo CAGE, Albatroz e Cia. Resenha Teatral, além de produções vindas do Amazonas, Paraíba, Rio de Janeiro e Niterói, promovendo um valioso intercâmbio cultural.

O público terá um papel fundamental na escolha dos vencedores, podendo votar em suas cenas favoritas durante a grande final, no dia 23 de março, que também contará com a premiação dos destaques do festival.

Uma programação diversa e instigante

O Fesg apresenta uma seleção de cenas que abordam temas contemporâneos e provocativos, utilizando diferentes linguagens teatrais. Entre os destaques estão:

"As Asas da Libélula" e "Antipinóquio", que exploram questões sobre homofobia e padrões de masculinidade;

"Luz na Encruzilhada" e "Ninguém me Ensinou a Morrer", com reflexões sobre racismo através de uma abordagem poética;

"Debaixo do Tapete", que discute o crescimento dos casos de suicídio entre jovens e a importância da saúde mental;

"Corpos Secos", escrita e protagonizada por Felipe Dormow, artista PCD, trazendo uma perspectiva sensível sobre a experiência PCD na sociedade;

"Relatos de Professores", uma comédia que retrata com humor os desafios do cotidiano dos profissionais da educação;

"Fluke Quer Ir à Praia", que trata da fobia social e suas consequências com delicadeza;

"Aonde o Rio Vai ou Quando o Rio Sobe", abordando os impactos das mudanças climáticas na população.

O festival também valoriza expressões culturais regionais, trazendo cenas como:

"O Auto de Santa Isabel", que celebra e questiona o cotidiano dos moradores de São Gonçalo com muito humor e referências locais;

"Catiço", do artista paraibano Thiago de Assis, abordando a seca na Paraíba e os "campos de concentração" criados no período;

"Tucumã & Buriti - As Brocadas do Tarumã-açu", que traz lendas e mitos sobre as onças do Rio Tarumã-açu, no Amazonas.

A classificação indicativa das cenas será informada antes de cada apresentação. Na etapa final, dia 23 de março, haverá a presença de um intérprete de Libras, garantindo acessibilidade ao público.

Serviço:

Datas e horários: 21 e 22 de março, às 19h | 23 de março, às 18h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Ingressos: Gratuitos, retirada na hora. Sujeito à lotação.

Acompanhe as novidades no Instagram oficial do festival: @fesgfestival