Não foi em SG: vídeo de banhista defecando em piscina aconteceu em sítio no Rio

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo em que uma situação inusitada aconteceu na piscina de um sítio: um banhista teria defecado dentro da água, causando um alvoroço no local.

A questão é que o vídeo viralizou e foi compartilhado por centenas de pessoas como se a situação tivesse acontecido em São Gonçalo, o que não é verdade.

Um banhista defecou na piscina de um sitio em Nova Iguaçu | Foto: Reprodução/redes sociais

Comentários na publicação indicaram, porém, que o caso aconteceu no sítio Tucano, https://www.instagram.com/reel/DFye5CIRMdb/?igsh=M2hzOWFweXFqdXFj em Nova Iguaçu.

"Não foi em São Gonçalo, foi no sítio Tucano, no dia que eu estava, e sim gente, foi um adulto que fez", disse um internauta. "Eu estava lá no momento e foi horrível. Não foi em São Gonçalo, gente, foi em Nova Iguaçu".

O influenciador Emmanuel Felipe foi quem publicou o vídeo nas redes sociais, que ja conta com mais de 40 mil visualizações.