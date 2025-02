STF Determina Desbloqueio das Redes Sociais de Monark

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (7) o desbloqueio das redes sociais do influenciador digital Bruno Monteiro Aiub, conhecido como Monark. Atualmente vivendo nos Estados Unidos, Monark teve suas contas suspensas por ser alvo de um inquérito no STF sob a acusação de disseminar fake news sobre as eleições.

Apesar da decisão favorável ao influenciador, Moraes impôs uma multa de R$ 20 mil caso haja reincidência na publicação de conteúdos considerados ilegais. Além disso, determinou a remoção de postagens que violem a legislação vigente.

Leia também

➣ Número de mortes violentas no Brasil tem redução de 5% em 2024

➣ Pix falha em vários apps de bancos e internautas reclamam

Além das restrições nas redes sociais, Monark também enfrentou o bloqueio de suas contas bancárias e a suspensão da monetização de seus canais no YouTube, medidas que continuam em vigor.

A defesa do influenciador alega que o inquérito instaurado contra ele é ilegal, argumentando que a divulgação de fake news não configura crime, mas sim uma infração de natureza cível. Os advogados de Monark sustentam que tais condutas não justificam a aplicação de sanções tão severas contra seu cliente.