Guarda Municipal de Maricá resgata animais silvestres em Inoã, Bambuí e Itaipuaçu

Agentes do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (Gedam) da Guarda Municipal realizaram dois resgates de animais silvestres em diferentes pontos de Maricá na última terça-feira (04/02).

Em Ponta Bambuí, a equipe resgatou um urutau que apareceu dentro de uma residência. Encontrada por um morador, a ave apresentava ferimentos em uma das asas e estava debilitada. Após o resgate, o animal foi encaminhado para avaliação especializada da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde receberá os cuidados necessários.

O animal foi encontrado ferido e encaminhada para atendimenro médico | Foto: Divulgação

Já em Itaipuaçu, um lagarto de aproximadamente um metro foi resgatado após entrar em uma residência. Apesar de arisco, o animal foi resgatado com sucesso e, aparentemente saudável, foi devolvido ao seu habitat natural.

O lagarto foi devolvido a seu habitat natural | Foto: Divulgação

Na quinta-feira (05/02), a equipe atendeu a uma ocorrência registrada via Ciosp, para o resgate de um filhote de maritaca em um condomínio em Inoã. O animal foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade para os devidos cuidados.

Filhote de maritaca encontrada em um condomínio em Inoã | Foto: Divulgação

Caso um animal silvestre seja encontrado, o Gedam orienta à população a entrar em contato por meio do telefone 153 ou do Disk Seop: (21) 96809-1516. É importante frisar que a população não deve tentar resgatar, mexer ou afugentar os animais.

Gedam desempenha papel fundamental no município

Em 2024, o Gedam desempenhou um papel essencial na proteção do meio ambiente e no bem-estar do município, realizando 785 resgates de animais silvestres em áreas urbanas e em zonas de risco. A importância dessa equipe vai além dos resgates imediatos, já que seu trabalho contribui diretamente para o equilíbrio ecológico local, preservando a biodiversidade e fortalecendo a conscientização ambiental entre a população. Além disso, as ações de resgates ajudam na mitigação de impactos ambientais, promovendo um ambiente mais saudável para as futuras gerações e uma cidade mais sustentável.