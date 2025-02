Jair Bolsonaro e filho são hostilizados pela torcida do Vasco durante jogo em Brasília

Na noite da última quarta-feira (05), Vasco e Fluminense duelaram em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. No campo, vitória de virada do Tricolor, por 2x1. Mas um fato chamou a atenção nas redes sociais. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no estádio e foi hostilizado pela torcida vascaína.

Acompanhado de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que é torcedor do Vasco, o ex-presidente apareceu na sacada de um dos camarotes, acima dos torcedores. Imediatamente, os torcedores mais próximos do local começaram a xingar e vaiar Bolsonaro.

Aos gritos de “Uh, vai ser preso! Uh, vai ser preso!”, a torcida vascaína fez com que a dupla se retirasse do local. O vídeo que circula nas redes sociais mostra Bolsonaro e seu filho reagindo de forma desconfortável e deixando o local.

Após a saída de Jair e Flávio Bolsonaro, os torcedores presentes começaram a comemorar.