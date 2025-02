Disque Denúncia pede informações sobre cinco criminosos envolvidos com roubos de cargas no RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (06), um cartaz para auxiliar no procedimento instaurado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de: João Pereira de Araújo Júnior, vulgo Russo, de 35 anos; Felipe Pereira dos Santos, vulgo Jack Cargas, de 28; Tiago Oliveira de Souza, vulgo GBO ou Bazuca, de 37; Rodrigo Ferreira da Silva, vulgo NA, de 35 e Maxwell dos Santos Ramos, vulgo Kojak, de 38.

Eles eram os principais alvos da segunda fase da Operação Torniquete, e são considerados os maiores criminosos envolvidos com roubos de cargas e veículos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro e são considerados foragidos da Justiça.

Foi realizada uma operação, nesta quinta-feira (6), com objetivo desarticular um esquema criminoso sofisticado responsável por roubos de cargas e veículos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. A operação aconteceu na região do Complexo da Maré, na Zona Norte, e também em outras regiões da capital e da Baixada Fluminense, além dos estados do Ceará, Bahia, Goiás e Santa Catarina.

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) começaram em 2024, após registros apontarem a atuação de dois grupos criminosos ligados à facção Comando Vermelho (CV), que utilizam comunidades da Maré como base para planejar assaltos e a revenda dos produtos roubados. Investigações revelaram a existência de um “escritório” dentro da Maré, onde criminosos se reúnem para planejar os roubos e comercializar as cargas roubadas.

O esquema também incluía bloqueadores de GPS e armamento pesado para garantir o sucesso das operações criminosas. O grupo realizava os roubos principalmente nas principais vias do estado, com as cargas sendo escoadas para comunidades em Duque de Caxias, no Complexo do Alemão, Manguinhos e a própria Maré.

A investigação apontou que a facção utilizava empresas de fachada para lavar dinheiro, movimentando valores milionários e dificultando o rastreamento pelas autoridades. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou que o grupo movimentou mais de R$ 18 milhões entre 2022 e 2023, provenientes da venda de cargas roubadas.

Dois líderes do grupo, João Pereira, vulgo Russo, com 209 anotações em sua ficha criminal, e Felipe Pereira, o Jack Cargas, considerado um dos maiores assaltantes de cargas e veículos do estado, e com 210 anotações criminais, estão com dois mandados de prisão, pendentes de cumprimento.

Os outros três alvos da operação, Tiago Oliveira, o Bazuca, está na condição de Evadido do Sistema Carcerário, desde outubro de 2022. O mesmo ocorre com Rodrigo Oliveira, o NA, também evadido do sistema prisional, desde maio de 2014. Maxwell Ramos, o Kojak, possui um mandado de prisão e onze anotações criminais.

Assim, DRFC, segue em diligências para prender os criminosos, e pede o apoio a população para denunciar sua localização, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido