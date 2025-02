Intérprete da Viradouro, Wander Pires, é alvo de racismo religioso; entenda

"Me entristece demais", desabafou intérprete sobre comentários preconceituosos - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

"Me entristece demais", desabafou intérprete sobre comentários preconceituosos - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

O intérprete da escola de samba niteroiense Unidos do Viradouro, Wander Pires, usou seu perfil no X, antigo Twitter, para denunciar um caso de racismo religioso que estaria sofrendo através das redes sociais. Após postar um vídeo no TikTok cantando pontos de umbanda, Wander relatou ter recebido comentários preconceituosos.

Em um dos comentários, destacados pelo cantor na postagem, um internauta insinua que o Wander estava cantando “música do capeta” e que por isso teria sido preso - fazendo alusão às passagens de Wander pelo sistema prisional por acusações de não-pagamento de pensão alimentícia.

“Estou sendo alvo de preconceito religioso após os vídeos cantando os pontos de Malunguinho repercutir. Esse é só um dos vários comentários que recebi, me entristece demais”, desabafou o cantor.

Na postagem onde o internauta comentou os ataques, Wander canta pontos em homenagem ao Malunguinho, entidade que será homenageada no enredo escolhido pela Unidos do Viradouro para o desfile de 2025.

Em nota, a pasta dedicada a Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio também denunciou o comentário. “Manifestamos aqui a nossa solidariedade ao intérprete Wander Pires, da Unidos do Viradouro e reiteramos o compromisso de seguir em defesa das ancestralidades, na perspectiva socioambiental, que construíram e constroem o Rio e o Brasil”, destacou, em nota, o órgão.