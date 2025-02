Ensaio de rua de escola de samba prejudica alunos e professores da Universo, em Niterói; vídeo

O ensaio de rua de uma escola de samba de Niterói causou transtornos a alunos e professores da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) na noite da última quarta-feira (5). De acordo com estudantes e a direção da universidade, a escola de samba Acadêmicos do Data Vênia, mesmo sem autorização dos órgãos responsáveis da Prefeitura, realizou o fechamento da Rua Xavier de Brito, no Centro de Niterói, que fica localizada entre os blocos A e B da universidade, onde funciona o estacionamento para alunos e funcionários da Universo.

Segundo o professor Anderson Freire, diretor-geral da Universo campus Niterói, a atividade foi realizada de forma "arbitrária", causando impacto direto no funcionamento da unidade de ensino. "Ontem eles fizeram o fechamento arbitrário da rua, colocando uma série de apetrechos para impedir o acesso à via, tudo isso sem autorização dos órgãos competentes. Com isso, alunos foram impedidos de acessar o estacionamento [que fica na Rua Xavier de Brito]. Alguns tiveram até que ir embora porque não tinham onde deixar o carro. Além disso, o barulho ensurdecedor próximo à universidade é proibido, e prejudicou os alunos que tentavam assistir às aulas", afirmou.





O ensaio realizado na última quarta-feira (5) causou impacto no funcionamento da universidade Divulgação

Autor: Divulgação

Leia também

Nova praça do Jardim Alcântara será entregue neste sábado (8)

Última chance para contribuinte quitar dívidas ajuizadas em São Gonçalo



O diretor afirmou que tem receio de que os ensaios continuem no local, interferindo nas aulas do turno da noite. "Não sabemos se isso vai acontecer de novo. A ideia é que a gente não tenha esse tipo de intervenção ao lado da universidade", disse o diretor-geral do campus.

Durante o ocorrido, responsáveis pela Universo realizaram uma reclamação diretamente ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que enviou um profissional da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) para verificar a denúncia. Segundo Anderson Freire, o agente constatou que a escola Acadêmicos do Data Vênia não portava autorização para o fechamento da rua, realizando assim, em seguida, a dispersão do ensaio.

"O problema é que isso só foi resolvido quase às 21h. O impacto negativo nas aulas dos alunos já havia sido causado", constatou.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Prefeitura de Niterói informou que a Nittrans não recebeu nenhum comunicado ou pedido de fechamento de via para esse evento e que o operador esteve no local para auxiliar na dispersão após ser acionado pelo Cisp.

"A NitTrans trabalha, de forma rotineira, com operadores de trânsito circulando pela cidade e, em casos de vias interdidatas, ele atua na desobstrução da mesma quando não há comunicação prévia.

O cidadão pode acionar o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp 153) que vai encaminhar a solicitação ao órgão competente", disse a nota oficial.

Também procurada pela reportagem, a Acadêmicos do Data Vênia ainda não se pronunciou.

* Em atualização