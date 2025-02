Ônibus colide com poste na RJ-104 e causa congestionamento em Niterói

O acidente causou congestionamento no trânsito no sentido São Gonçalo - Foto: Reprodução

O acidente causou congestionamento no trânsito no sentido São Gonçalo - Foto: Reprodução

Um ônibus colidiu com um poste na RJ-104, na altura da Caixa d’Água, no Fonseca, em Niterói, por volta das 10h50 da manhã desta quarta-feira (5). O acidente causou congestionamento no trânsito no sentido São Gonçalo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Niterói foi acionada para atender a ocorrência da colisão, que, felizmente, não causou vítimas.

A colisão foi tão forte que deixou o vidro dianteiro do ônibus totalmente destruído. A causa do acidente ainda está sendo investigada.