Prefeitura de Niterói antecipa pagamento da Moeda Arariboia

A Prefeitura de Niterói vai antecipar da segunda para a primeira semana de cada mês o depósito do pagamento da Moeda Social Arariboia. O anúncio foi feito no último domingo (02) pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT). Em fevereiro, o pagamento será feito na próxima quinta-feira (06).

“Determinei a antecipação do calendário da Moeda Arariboia porque a gente sabe que as pessoas que mais precisam esperam pelo crédito para fazer suas compras, para irem ao mercado, à farmácia. A gente vai antecipar da segunda semana para a primeira semana de todo mês o depósito da Moeda Arariboia. Tenho certeza que, com isso, a gente vai ajudar muita gente”, disse Rodrigo.

O primeiro ato de Neves em seu terceiro mandato foi a inclusão de 9,5 mil novas famílias na Moeda Social. Mães de crianças atípicas - incluindo as que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal -, pessoas com deficiência e idosos que ganham até um salário mínimo foram o público “alvo” da decisão.

Lançada pela Prefeitura de Niterói em dezembro de 2021, a Moeda Social Arariboia beneficia, atualmente, quase 55 mil famílias. Além do apoio social, o objetivo da Moeda é, também, fortalecer os comércios locais e periféricos, estimulando a economia da cidade. Hoje, quase seis mil estabelecimentos aceitam a Moeda Arariboia.