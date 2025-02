Hospital do Grupo Unimed em SG fecha as portas neste sábado (1) em meio a denúncias de colaboradores e falta de informação

O fechamento do Hospital do Grupo Unimed no bairro Camarão pegou pacientes de surpresa - Foto: Layla Mussi

O fechamento do Hospital do Grupo Unimed no bairro Camarão pegou pacientes de surpresa - Foto: Layla Mussi

Neste sábado, primeiro dia de fevereiro, a unidade do Hospital do Grupo Unimed localizada no bairro Camarão, em São Gonçalo, irá encerrar suas atividades de forma definitiva.

Pacientes e colaboradores foram pegos de surpresa com a notícia, visto que, recentemente, uma grande obra foi realizada no local para sua expansão. Pacientes alegam não terem recebido aviso prévio sobre a mudança, o que causa um impacto negativo no dia a dia dos que precisam realizar consultas e exames e agora serão direcionados para a unidade de Itaipu, em Niterói.

De acordo com uma colaboradora, que não quis ser identificada, o Hospital, "que foi repaginado recentemente" e possui um "atendimento de excelência" na região de São Gonçalo, possuía "mais de 500 internações por mês".

"Essa decisão não irá afetar somente os colaboradores, mas todos os pacientes que precisam de atendimento na região e arredores. Os pacientes do SPA (pronto atendimento da Unimed de SG), estão sendo direcionados para a Unimed de Itaipu, ocasionando superlotação e transtornos", disse a funcionária.

"Os colaboradores estão desesperados, pois foi uma decisão inesperada pra todos, sem nenhuma previsibilidade. A má gestão da diretoria anterior acabou culminando em uma dívida milionária, onde todos os cooperados da cooperativa, deverão arcar", completou a colaboradora.

Comunicado oficial

O Grupo Unimed informou, em um comunicado oficial, que o fechamento da unidade de São Gonçalo ocorrerá "por motivos operacionais e institucionais".

O grupo também informou que avaliará a realocação de alguns colaboradores em outras unidades da Unimed, por meio de seleção interna.

Ainda no posicionamento, o Grupo Unimed revelou que, a partir de 15 de janeiro, os pacientes pediátricos seriam transferidos para a unidade de Itaipu. Já os pacientes adultos, até o dia 31 de janeiro, seriam transferidos de forma gradual, após análise de cada caso, para outras unidades credenciadas da Unimed.

Crise financeira

Conforme divulgou inicialmente o Jornal O Globo, o Grupo Unimed vive uma "onda" de dificuldades financeiras. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) mostram que o grupo encerrou o terceiro trimestre de 2024 com uma receita de apenas R$ 718 milhões. Em contrapartida, o valor gasto com despesas assistenciais (destinado ao atendimento dos usuários) atingiu R$ 763 milhões. Considerando os custos administrativos (como salários dos funcionários), os gastos totais ultrapassaram R$ 831 milhões.

Confira a nota anterior da Unimed na íntegra:

"Ratificamos que a partir de fevereiro o Hospital Leste Fluminense, de baixa complexidade, localizada em São Gonçalo, será desativado por alguns meses para realização de obras.

Informamos que os pacientes, além de poderem utilizar o Hospital de Itaipu, que já conta com as instalações, hotelaria e equipamentos totalmente modernizados, têm disponível toda a rede credenciada da operadora.

Em relação aos colaboradores, estamos empenhados em avaliar as possibilidades de relocação e reintegração de pessoal em outras empresas do Grupo Unimed".

Procurada novamente pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Unimed Leste Fluminense não retornou o contato até o fechamento desta reportagem.