Acadêmicos da Palmeira realiza primeira eliminatória para escolha de hino oficial do Carnaval de 2025

A logo do enredo que homenageia a 'Turma do Chaves' vai compor a camiseta do bloco - Foto: Divulgação/Academicos da Palmeira

A logo do enredo que homenageia a 'Turma do Chaves' vai compor a camiseta do bloco - Foto: Divulgação/Academicos da Palmeira

No embalo do Carnaval de 2025, o Bloco Carnavalesco Acadêmicos da Palmeira realiza, nesta sexta-feira (31) a primeira eliminatória do concurso criado para a escolha do hino oficial da agremiação, uma das mais tradicionais da folia na Zona Norte de Niterói. Esse ano, os integrantes do bloco decidiram homenagear a 'Turma do Chavez', seriado da TV mexicana que embalou gerações pelo mundo afora, sendo o preferido pelo público de todas as idades no Brasil, durante muitos anos, até ter a transmissão extinta pelo SBT, emissora que detinha os direitos de veiculação.

Com as cores verde e branca, o Acadêmicos da Palmeira foi criado no ano de 2012 por um grupo de amigos, amantes do Carnaval e da folia, na comunidade da Palmeira. Desde então, o bloco tem mobilizado milhares de pessoas em seus desfiles. A proposta da diretoria da agremiação é mobilizar os foliões da região em uma grande festa de confraternização e alegria.

Agremiação do Fonseca está fazendo eventos preparatórios para o Carnaval de 2025 | Foto: Divulgação/Acadêmicos da Palmeira

Cinco composições foram inscritas no concurso de sambas enredo para o Carnaval de 2025 e na semana passada, se apresentaram, na seguinte ordem, organizada através de sorteio: 1) Niu Souza, Robson Ramos, Vinicius Xavier, Rafael Lopes e Marquinhos Meio Quilo 2) Marcelo Sapão, Rogerinho Pega Leve, André Quintanilha e Maykon França 3) Márcio Careca e Márcia Família 4) Paulinho Sapatão e Tutuca 5) Edu Cigano e Soares do Cavaco. O evento será no local onde a agremiação ensaia, na Rua prefeito Brandão Junior n 19, no Fonseca.

Bloco reúne milhares de foliões todos os anos | Foto: Divulgação/Acadêmicos da Palmeira

A diretoria da Acadêmicos vai avaliar as apresentações dessa sexta-feira e divulgar a relação das obras selecionadas para a grande final, em evento que deve acontecer na próxima sexta-feira (7), no mesmo local. Todas as informações sobre o desfile oficial do Carnaval de 2025 podem ser encontradas no Facebook Acadêmicos da Palmeira.

Leia também:

Flamengo lança novo uniforme principal para a temporada 2025

Avião com mais de 60 passageiros bate com helicóptero nos EUA; não há sobreviventes