Avião civil independente ultrapassa velocidade do som pela primeira vez

Pela primeira vez na história, um avião não-militar feito desenvolvido de maneira independente voou em uma velocidade superior à do som. Nesta terça (29), o jato civil XB-1 quebrou a barreira do som enquanto sobrevoava um deserto na Califórnia, nos Estados Unidos. A aeronave alcançou velocidade de 1,1 Mach, o que equivale a 1,2 mil km/h. A velocidade média de aviões comerciais é de 850 km/h.

A espaçonave foi fabricada pela Boom Supersonic. De acordo com a empresa, o objetivo do voo desta terça (29) era testar a tecnologia para, futuramente, desenvolver aviões comerciais capazes de fazer viagens intercontinentais nesta velocidade. Atualmente, a empresa trabalha no Overture, um modelo de aeronave para até 80 passageiros com velocidades duas vezes maior do que a média dos aviões comerciais atuais.

Antes do XB-1, o Concorde, desenvolvido na década 1970, já havia ultrapassado a velocidade do som e chegou a ser usado em voos comerciais. A aeronave, no entanto, foi financiado a partir de acordos comerciais entre diferentes governos. O último voo comercial do Concorde aconteceu em novembro de 2003.

Apesar dos poucos casos em aeronaves civis, o voo acima da velocidade da luz é comum entre alguns jatos militares. Atualmente, o Brasil possui um caça, o F-39 Gripen, capaz de viajar a até 2,4 mil km/h - o dobro da velocidade do som. O modelo pertence à Força Aérea Brasileira (FAB).