Idoso morre após apartamento pegar fogo no Leblon

Um incêndio em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, deixou um idoso morto e um vizinho ferido na madrugada desta quarta-feira (29). Identificado como João Orlando Magalhães, de 88 anos, a vítima morreu asfixiada no imóvel. A esposa dele, de 89 anos, que também vivia no apartamento, foi resgatada por familiares.

Leia também:

➢ Terreiro de Umbanda no Maracanã é invadido e destruído; Bíblia é deixada pelos criminosos

➢ Inea identifica navio-sonda que derramou óleo na Baía de Guanabara

Um vizinho também se machucou, mas teve ferimentos leves. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 4h30, na Rua João Lira. A causa do incêndio ainda está sendo apurada. Quarteis da Gávea e do Humaitá atuaram no combate às chamas e a via precisou ficar interditada temporariamente.