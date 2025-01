Itens do material escolar sobem 9% este ano: Confira dicas de especialista para reduzir os gastos

Com a aproximação das voltas às aulas, os pais intensificam a corrida pela compra dos materiais escolares, principalmente pelos preços mais em conta para atender todas as exigências da escola e vontades das crianças. Apesar de muitos pais ainda estarem na busca dos materiais, já notaram que os itens estão mais caros esse ano. Especialistas dão dicas para que os responsáveis consigam comprar o material escolar sem doer no bolso.

Os itens de material escolar neste ano aumentaram, em média, entre 5% a 9%, causado pela alta do dólar, pois muitos itens encontrados nas listas de material são importados, além do aumento no custo de produção, conforme apontam os dados da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE).

Itens personalizados costumam ter preços mais altos | Foto: Enzo Britto

Esse aumento já está sendo sentido pelos consumidores que vão às lojas em busca dos materiais escolares para o ano letivo de 2025, onde os valores gastos nesse período, impactam cerca de 85% do orçamento dos brasileiros, de acordo com os dados do Instituto Locomotiva e QuestionPro.

Entre os principais produtos mais caros encontrados nas papelarias, estão os itens básicos como mochilas de rodinha, com R$ 149,99, logo atrás fichário R$ 113,99, cadernos variando entre R$ 89,99 e R$79,99, por fim, os lápis de cor custando R$ 89,99.

Um dos itens mais caros encontrado na papelaria | Foto: Enzo Britto

Para que esse impacto seja minimizado, o professor doutor do UniCuritiba, Sérgio Czajkowski Júnior, explica algumas atitudes que os pais podem tomar, como conversar com a criança abertamente sobre quantos e quais os itens podem ser comprados, além de estipular o limite de gasto da família.

Fora isso, também é aconselhado pesquisar os preços em diferentes lojas, dando atenção às promoções oferecidas nesta época e adquirindo itens mais em conta em diferentes lojas.

Especialistas aconselham a pesquisarem preços | Foto: Enzo Britto

Colocando em prática essa dica, é possível comprar todos os itens do material escolar, como explica a advogada e mãe, Luísa de Souza, de 43 anos.

“Eu ainda estou terminando de fazer a minha análise, mas acho que tudo ficou mais caro. Na hora da compra, eu explico (para a filha) que determinado item é mais barato e normalmente ela entende que tem que escolher uma coisa legal e o preço mais em conta, converso com ela. Então pretendo comprar toda a lista de material escolar”.

Luísa conversa com a filha sobre os gastos | Foto: Enzo Britto

Uma alternativa encontrada pelos consumidores é comprar os produtos em lojas digitais, porém é importante ficar atento ao preço final junto com a taxa de entrega.

“Vou pesquisando mesmo, algumas coisas eu até comprei na internet que eu achei que o preço estava melhor e chegaria a tempo, mas o resto é pesquisando, porque tem coisas que não valem a pena por causa do frete que acaba encarecendo”, relata a arquiteta Stefani Tavares, de 35 anos, que estava comprando os itens da lista para os sobrinhos gêmeos.

Stefani recorre a internet para comprar item mais baratos | Foto: Enzo Britto

Dicas dos especialistas para comprar mais barato:

O especialista Sérgio Czajkowski Júnior, explica de que maneira os pais podem quitar a lista de material, agradando os filhos enquanto tentam driblar os altos preços.

1- Verifique a lista de material escolar dando prioridade aos produtos essenciais e obrigatórios.

2- Reaproveite itens do material do ano anterior, ou seja, o que estiver em bom estado como mochila, dicionários e régua serão usados novamente.

3- Junto com outros pais, compre os materiais no atacado. Algumas papelarias possuem preços atrativos para compras grandes. Além disso, se for à vista, negocie um desconto.

4- Pesquise os preços em diversas lojas e preste atenção nas promoções. Não adquira tudo no mesmo estabelecimento, tente comprar cada item em uma loja.

5- Dê preferência a produtos com maior qualidade, o que justifica o investimento.

6- Itens licenciados possuem preços mais elevados em comparação ao que não tem personalização.

7- Estabeleça um limite de gastos e negocie com a criança sobre os itens.

8- Em relação aos livros, de preferência por comprar os usados ou diretamente na editora.

9- Se planeje! Nem todos os itens têm a necessidade de serem adquiridos de uma vez. Compre ao longo do ano assim que surgir a necessidade.

10- Compre os principais itens como caderno, lápis e borracha antes de receber a lista de material.

11- Caso tenha material sobrando em casa, troque com outros pais.

