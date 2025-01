Polícia investiga morte de personal trainer em Belford Roxo; marido foi preso

O corpo de Ilines Valesca Almeida foi encontrado pelo ex-marido, suspeito do feminicídio, no banheiro do apartamento onde eles moravam - Foto: Divulgação

O corpo de Ilines Valesca Almeida foi encontrado pelo ex-marido, suspeito do feminicídio, no banheiro do apartamento onde eles moravam - Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte da personal trainer, Ilines Valesca Almeida, de 30 anos, ocorrida neste domingo (26), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O corpo da vítima foi encontrado pelo marido no banheiro do apartamento onde o casal morava. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio, com o marido sendo o principal suspeito. Ele já foi preso.

O laudo pericial confirmou a causa da morte como asfixia mecânica, levantando ainda mais suspeitas sobre o envolvimento de terceiros. Familiares de Ilines acreditam que a morte foi um feminicídio, citando um histórico de agressões por parte do marido da vítima. No momento da chegada à 54ª DP (Belford Roxo), a situação ficou tensa, com familiares tentando agredir o suspeito, sendo contidos apenas pela intervenção policial.

Ilines, que completaria 31 anos no próximo dia 17 de fevereiro, era muito ativa nas redes sociais, onde compartilhava sua rotina de treinamentos e dava dicas sobre saúde e bem-estar.

A investigação segue em andamento, e novas informações devem ser reveladas nos próximos dias.