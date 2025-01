Morador do Jardim Catarina que estava desaparecido é encontrado morto

O morador do Jardim Catarina, Rubens Pereira de Araújo, que estava desaparecido desde que deixou sua casa no bairro de São Gonçalo, foi encontrado morto nesta sexta-feira (24). O velório do homem ocorrerá neste sábado (25), no cemitério do Pacheco, em São Gonçalo.

Rubens, que lutava contra a depressão, tinha pedido demissão de seu emprego, entregado a casa onde morava e, segundo informações, teria saído andando pelas ruas apenas com uma trouxa de roupas, sendo inclusive visto, dormindo no Pátio Alcântara. O homem continuou andando desorientado pela pista, sentido Niterói, onde acabou passando mal e morrendo.

O corpo do homem foi encontrado e encaminhado ao IML. Rogério Pereira, irmão de Rubens, falou sobre o falecimento: "Um garoto cristão, todo mundo gostava dele. Infelizmente estava doente".