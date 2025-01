Mundo do samba lamenta morte de Wiliam Neves, presidente da escola de samba Paraíso da Bonfim

Vascaíno, Wiliasm era muito querido no mundo do samba e apaixonado pelo Carnaval - Foto: Divulgação/Lesnit

Vascaíno, Wiliasm era muito querido no mundo do samba e apaixonado pelo Carnaval - Foto: Divulgação/Lesnit

O Carnaval de Niterói está de luto pela morte do presidente da Escola de Samba Paraíso da Bonfim, Wiliam Neves, que faleceu, no fim da noite da última quarta-feira (22) de causas naturais, em um hospital da cidade. Apaixonado pelo samba e pelo Carnaval desde menino, Neves foi, com um grupo de sambista da cidade, um dos signatários da revitalização dos desfiles das escolas de samba, a partir do ano de 2006, como representante da agremiação 'Tá Mole Mais é Meu', fundada como um bloco, no ano de 2003, e que anos depois, veio a se transformar na Paraíso, que virou um dos principais polos irradiadores da cultura dos moradores da Travessa Bonfim, na Riodades, Zona Norte da cidade.

A Paraído da Bonfim é uma das 23 agremiações desfilantes do Carnaval de Niterói, que irão se apresentar no Caminho Niemeier, entre os dias 21 e 22 de fevereiro próximo, divididas pelos Grupos A, B e C e de Avaliação. Sob a coordenação de Wiliam , trabalhava desdo o fim do ano passado para consolidar o plano de desfiles para o enredo sobre a vida e a obra de 'Zeferina', uma líder quilombola que dedicou a vida a lutra contra o regime da escravidão na Bahia, após ser capturada e aprisionada em Angola, sua terra Natal, depois trazida em um navio negreiro para o Brasil, no século 19.

Os integrantes da escola estão se reorganizando para retomar os trabalhos no Barracão da Escola, no Barreto, e inicialmente, pretendem fazer do desfile, marcado para o próximo dia 21, uma forma de homenagear Wiliam, que era muito querido no mundo do samba e do Carnaval.

Sepultamento - o Presidente da Paraíso da Bonfim foi sepultado no fim da tarde dessa quinta-feira (23), no Cemitério do Maruí, no Barreto. Uma bandeira da Paraíso da Bonfim cobriu o caixão durante o velório, na Capela C. Emocionados, amigos do mundo do samba e familiares aplaudiram Neves durante o sepultamento, já no fim da tarde.

Além de presidente da Paraíso, Wiliam também foi fundador da Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), uma das representantes das escolas desfilantes no Caminho Niemeyer, junto com a União dos Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (USBCN) de Niterói.