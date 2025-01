Ex-BBB Hariany Almeida relata complicações após uso de PMMA em procedimento estético

Ex-BBB Hariany Almeida fala sobre problemas com aplicação de PMMA no nariz - Foto: Divulgação

A ex-BBB Hariany Almeida relatou ter sofrido complicações após uso de PMMA em um procedimento estético. “Na época, ficou ótimo. Mas, com o passar do tempo, esse produto foi pesando e o meu nariz foi caindo”, informou a influenciadora.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíba o uso da substância em procedimentos estéticos. Em vídeo postado nas redes sociais no dia 17 de janeiro, a influenciadora falou que aplicou o produto no nariz em 2017. Ela explicou que queria deixar o nariz reto, e que o preenchimento com PMMA foi feito para corrigir um ossinho no meio do nariz.

Ela revelou que ganhou o procedimento estético chamado bioplastia, no qual o profissional aplicou o PMMA na parte inferior da ponta do nariz. Hariany explicou que, com o tempo, o nariz acabou ficando maior do que antes da intervenção. "Como o preenchimento foi feito, o nariz acabou sendo projetado para frente e ficou maior", detalhou.

A ex-BBB também contou que ficou bastante preocupada ao pesquisar sobre o produto e descobrir que não seria possível removê-lo. "Imagina o desespero que bateu em mim!", desabafou.

Em janeiro de 2025, Hariany realizou uma rinoplastia para corrigir os efeitos indesejados do procedimento anterior. Ela esclareceu que o médico não interferiu no PMMA e que, para afinar o nariz, foi feita uma cirurgia sem cortes, realizada pelas narinas.

O PMMA (polimetilmetacrilato) é um material plástico utilizado como preenchedor, bastante popular em procedimentos estéticos. Ele é aplicado em forma de gel para corrigir volumes no rosto ou no corpo. O Conselho Federal de Medicina (CFM) protocolou, na terça-feira (21), um pedido de proibição do uso do PMMA em procedimentos estéticos. No documento encaminhado à Anvisa, o conselho alerta que "não existem estudos sobre o comportamento a longo prazo desse produto no corpo humano, especialmente em grandes volumes e em aplicações intramusculares".