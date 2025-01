Fernanda Torres conquista indicação ao Oscar e faz história para o cinema brasileiro

Um dia histórico para o cinema brasileiro! Fernanda Torres, de 59 anos, foi indicada como Melhor Atriz no Oscar 2025 pelo filme Ainda Estou Aqui, que, por sua vez, também recebeu indicações nas categorias Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Filme. Os nomes dos finalistas foram divulgados nesta quinta-feira (23), em uma edição da premiação com altas expectativas, já que os críticos de cinema não chegaram a um consenso sobre as obras favoritas.

As indicações seriam anunciadas na semana passada, porém a cerimônia precisou ser adiada após o período de votação dos jurados ser estendido em decorrência dos incêndios florestais que atingiram Los Angeles.

A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março, com apresentação do comediante americano Conan O’Brien.

No início deste mês, a atriz brasileira ganhou o Globo de Ouro por seu trabalho no filme, dirigido por Walter Salles. Fernanda Torres deu vida a Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, que, após o sequestro do marido por militares durante a Ditadura Militar, nos anos 70, tenta descobrir o que aconteceu com ele e se reinventar para criar seus filhos sozinha.

O longa Ainda Estou Aqui é uma adaptação do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens. A estreia da obra ocorreu no dia 7 de novembro e, desde então, tem sido aclamada pelo público, lotando as salas de cinema por todo o Brasil.

Outro prêmio conquistado pelo filme foi o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, enquanto Fernanda ganhou na categoria de Melhor Atriz em Filme Internacional no Critics’ Choice Awards, nos Estados Unidos. No Brasil, a obra e a atriz também foram premiadas pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).