Mulher desmaia dentro de ônibus por causa do calor

Uma mulher desmaiou de calor dentro de um ônibus sem ar-condicionado, da linha 388, que interliga Campo Grande, na Zona Oeste ao Centro, na manhã desta quinta-feira (23), na Avenida Brasil, próximo a Deodoro.

De acordo com informações dos passageiros, o coletivo estava circulando apesar do ar-condicionado não estar funcionando. Os bombeiros precisaram ser acionados para socorrer a passageira, que foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Hermes.

Fiscalização

O prefeito Eduardo Paes, em dezembro do ano passado, começou a primeira fase de instalação de sensores de ar-condicionado nos coletivos, com a intenção de fiscalizar em tempo real se os aparelhos estão ligados ou não.

Naquele momento, 60 ônibus trafegavam com o sensor. De acordo com o prefeito, toda a frota terá o equipamento instalado até o fim do verão.