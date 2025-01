Alto verão, alta nos preços: Quiosques cobram preços exorbitantes em mesas e cadeiras em Itaipu

Com os dias de calor intenso em Niterói, muitos recorrem às praias para se refrescar e aproveitar as belezas naturais da cidade. Uma das praias mais procuradas é Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, conhecida por suas águas geladas e calmas. Mas, neste alto verão, calmaria é o que os banhistas estão perdendo com os preços cobrados pelos quiosques, além do pouco espaço que resta na areia para aqueles que preferem apenas estender suas cangas sem a obrigatoriedade de consumir.

Os valores cobrados pela utilização de mesas e cadeiras variam entre R$ 60 a R$ 150 e é "proibido" levar cooler (caixa térmica usada para conservar alimentos e bebidas).

Segundo banhistas, determinados quiosques estariam cobrando o valor de R$ 150 para ocupar as mesas, e quando estão em grupos pequenos ou sozinhos, são acusados de não consumirem e proibidos de ficarem nas barracas. Além dessa taxa antecipada, outra forma de cobrar pelo serviço, é a obrigação de o cliente consumir os itens do cardápio.

Em outros casos, não há um valor fixo, havendo apenas a cobrança da taxa de 10% sobre o que for consumido. "Aqui não pago nada não, só vou pagar o valor de 10% que foi informado". A falta de comunicação, no entanto, gera atritos entre os consumidores e os atendentes dos quiosques.

"Já aconteceu de falta de informação, no momento é um preço e uma hora acaba alterando, não sei se por troca de turno, sei que acabou acontecendo isso", explicou o autônomo Thiago Reis, 35.

A reportagem de O São Gonçalo presenciou banhistas tentando alugar barracas, que foram cobrados no valor de R$ 70 por estarem com o cooler.

Com praia lotada, outro problema apontado foi a falta de espaço para quem não quer fazer uso dos quiosques.

"Além de ocuparem a areiam, ainda cobram porcentagem, eu acho meio pesado. É ruim só por causa do espaço", disse a professora aposentada Sandra Valter, 65, que prefere ficar em sua própria cadeira para aproveitar a praia.

Banhistas reclamam da falta de espaço na faixa de areia | Foto: Layla Mussi

A prefeitura de Niterói foi procurada para esclarecer se há uma tabela de preços e sobre a fiscalização, entre outras questões mencionadas pelos banhistas, mas até o momento não retornou.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca