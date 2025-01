Quaquá, prefeito de Maricá, sobe tom nas críticas à concessionária Enel

Em entrevista coletiva, concedida no município, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), reconheceu o grande desafio que será industrializar a cidade, considerando a forma como a concessionária de energia elétrica, segundo ele, trata o município. Esta é a segunda vez que Quaquá aborda o problema da energia na região. "Não posso industrializar minha cidade com uma bosta de uma empresa que sequer me permite ligar uma geladeira", afirmou.

Quaquá atribuiu a situação à privatização do setor energético, mencionando o caso da Eletrobras. "Há 20 anos, todos diziam que, com a privatização, tudo iria melhorar. Privatizou e a situação só piorou. Isso prova que há setores da economia que não devem estar nas mãos do setor privado", declarou.

Na coletiva, Quaquá continuou a fazer críticas aos serviços prestados pela concessionária na cidade. “Eu vou atrás, já marquei com o presidente da Enel. Conheço, de velha e longa data. Botaram agora um dos mais malandros italianos na empresa mais vagabunda do Brasil. Então eu vou lá, falei: 'Francesco eu vou aí! Eu quero resolver essa merda em Maricá'. Eu não posso industrializar minha cidade com a bosta de uma empresa que eu não consigo ligar uma geladeira. Então eu vou propor, infelizmente, não tem jeito, que Maricá (prefeitura) pague todas as obras de fortalecimento da subestação e etc. E a gente vai ter que fazer um conto de contas para ir descontando aos poucos. Mas eu vou ter que fazer esse investimento porque a produção de energia em Maricá é muito ruim para sustentar a industrialização.” Declarou Quaquá.

Os moradores da cidade têm feito críticas aos serviços prestados pela concessionária de energia, relacionados a quedas de energia frequentes, como subestações mal preparadas, falta de manutenção, podas ineficazes que causam curtos-circuitos, sobrecarga na rede de baixa-tensão e o uso de equipamentos inadequados para a região.