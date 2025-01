Queda de árvore fecha Rua Dr. Alfredo Backer no Alcântara; vídeo

Uma árvore caiu e interrompeu o trânsito nos dois sentidos da Rua Dr. Alfredo Backer, no Alcântara, uma das vias que liga o bairro a região central do município, na tarde desta terça-feira (21). Segundo relatos, a árvore atingiu um transformador de energia elétrica. Não há registro de feridos, até o momento.

Segundo a Prefeitura, uma equipe da Secretaria de Conservação foi enviado ao local para cortar a árvore e retomar o fluxo da via. No entanto, a árvore estava energizada, segundo os agentes, e a concessionária de energia que atende o município, a Enel, foi acionada. Procurada, a empresa não respondeu até a publicação desta nota.

Agentes do Corpo de Bombeiros também atuam no local. Por conta do episódio, motoristas que vinha de São Gonçalo no sentido Alcântara desviavam pela Rua São Pedro Alcântara.





