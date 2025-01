São Gonçalo realiza evento contra intolerância religiosa

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Coordenadoria Municipal de Assuntos Religiosos de São Gonçalo (COMAR-SG), promove a 3ª Edição do São Gonçalo Segue em Fé, Contra Preconceito e a Intolerância Religiosa. O evento ocorrerá no próximo dia 21 de janeiro, das 17h30 às 19h30, no auditório do Centro Cultural Joaquim Lavoura, no bairro Estrela do Norte.

A iniciativa, que é realizada em alusão ao Dia do Combate à Intolerância Religiosa, tem como principal objetivo fomentar uma escuta ativa da sociedade civil e das instituições religiosas, buscando gerar políticas públicas que promovam uma maior integração entre esses grupos e a sociedade em geral. A ideia é que, a partir dessa escuta, as ações e diretrizes possam ser aprimoradas e que todas as entidades envolvidas possam ser contempladas por essas políticas públicas, garantindo um ambiente mais justo e igualitário.

Além disso, o evento pretende apresentar um balanço das ações realizadas nos últimos anos, destacando as conquistas alcançadas no combate à intolerância religiosa em São Gonçalo, e reforçar a importância de consolidar a liberdade religiosa já existente na cidade. O foco será dar continuidade ao trabalho de assegurar o direito de todos à livre manifestação de suas crenças.

Durante o evento, serão discutidos temas como as leis relacionadas à intolerância religiosa, aspectos legais pertinentes à questão, acolhimento às vítimas de intolerância religiosa, e a discussão sobre criação de comitês para promover o enfrentamento dessa problemática.

O evento é aberto ao público, mas devido à limitação de vagas, é necessário realizar a inscrição prévia através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSellweIE4GP_ADZSOkJdwjDsKD0CfZIfWLygofnfujBwIpUtg/viewform

Serviço:

Data: 21 de janeiro

Horário: 17h30

Local: Auditório da Secretaria de Cultura, Av. Presidente Kennedy, nº 721 – Estrela do Norte