Rodrigo Neves assina ordem de início de obra de drenagem em Charitas e ampliação de faixas após o túnel que liga Icaraí e São Francisco

O objetivo é acabar com os alagamentos durante as chuvas - Foto: Fabio Alves

Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos, ampliar a mobilidade e acabar com alagamentos em dias de chuva, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou nesta quarta-feira (15), a ordem de início para importantes obras em Charitas e São Francisco. Serão realizadas intervenções de drenagem na bacia da Avenida Silvio Picanço, além de melhorias e adequação do traçado viário dos acessos e saídas do túnel Roberto Silveira, que liga os bairros de Icaraí e São Francisco. Neves também anunciou que, em fevereiro, apresentará um novo projeto para as bacias de Icaraí e Santa Rosa.

“Na Silvio Picanço estamos iniciando uma obra que teve um grande estudo de macrodrenagem. Os trabalhos vão se concentrar na região do restaurante Chalé até a altura do Cemitério São Francisco Xavier, que terá um sistema de macrodrenagem com grandes galerias que vão desaguar na praça do Rádio Amador. Com isso, resolveremos um problema que ocorre há mais de 30 anos naquela região”, disse Rodrigo Neves.

O objetivo é acabar com os alagamentos durante as chuvas, com foco especial nos cruzamentos das ruas transversais à Av. Prefeito Silvio Picanço. A nova rede de drenagem terá 456,58 metros de extensão até o deságue na Praça do Rádio Amador. Com investimento de R$ 13,4 milhões, a previsão é que o trabalho seja concluído em 10 meses.

A intervenção, que será executada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), complementa a drenagem realizada no bairro em 2024. O investimento foi de R$ 7,1 milhões.

Vinícius Amorim, presidente da União de Síndicos de Charitas, destacou a importância da obra.

“É uma obra que vai ajudar não só os moradores de Charitas, mas também da Região Oceânica que passam por lá”, frisou Vinícius.

Mobilidade em São Francisco - A ION também vai realizar obras de melhoria e adequação do traçado viário dos acessos e saída do túnel Roberto Silveira, que liga os bairros de Icaraí e São Francisco.

“Vamos resolver um problema crônico. Essa intervenção está prevista no plano de mobilidade. Vamos melhorar o acesso na saída do túnel, criar faixas e recuo de transporte público”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.

A primeira etapa acontece em São Francisco, com intervenções na pista de saída do túnel, no lado esquerdo, próximo à antiga pista de skate. A partir desse ponto, a via terá quatro faixas: duas para quem se dirige à Avenida Presidente Roosevelt, em direção à Estrada da Cachoeira, e duas seguindo pela orla da Praia, no sentido Charitas. Nessa região, também estão previstas obras de drenagem e requalificação de meios-fios.

Na segunda etapa das obras, em Icaraí, a intervenção inclui melhorias nos cruzamentos das ruas Lemos Cunha e Irineu Marinho com a Av. Almirante Ary Parreiras, facilitando a entrada à esquerda, em direção a Santa Rosa, desafogando também o trânsito para quem se dirige ao túnel.

“Vamos melhorar os acessos a São Francisco e Pendotiba. Com essas intervenções, teremos um avanço significativo na mobilidade da região”, frisou Renato Barandier, secretário de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura.

As obras têm investimento de R$ 13,1 milhões. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 6 meses, a partir da publicação da ordem de início.

Marinice Machado, presidente do Conselho Comunitário de São Francisco (CCSF), acredita que a intervenção vai melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade.

“Ficamos muito felizes em saber que a Prefeitura vai atuar em um problema tão crônico e ouvindo a população nessa parceria”, ressaltou.