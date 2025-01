Carnaval 2025: Escolas de samba de Niterói desfilam na última semana de fevereiro

A Experimenta, grande campeã do Carnaval 2024, estará se apresentando no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação/Neltur

A Experimenta, grande campeã do Carnaval 2024, estará se apresentando no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação/Neltur

A Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, está em ritmo intenso trabalhando nos preparativos para que o Carnaval Niterói 2025 seja ainda mais deslumbrante e animado para os foliões, visitantes e turistas. A passarela do samba, no Caminho Niemeyer, uma das maiores áreas do turismo na cidade, deu ainda maior visibilidade aos Desfiles das Agremiações niteroienses que vão se apresentar nos dias 21 e 22 de Fevereiro. A abertura da festa terá a presença da Corte Momesca do Carnaval da cidade. Mais uma vez, as agremiações dos Grupos A, B e C irão se apresentar com entrada gratuita.

Quem quiser curtir a folia de momo na cidade ainda poderá ir num dos pontos dos Carnavais de Bairros ou num dos tradicionais blocos que desfilam por diversas ruas da cidade. Os moradores, visitantes e turistas que curtirão o Carnaval de Niterói terão a oportunidade de brincar um carnaval cheio de animação e muita alegria.

Além dos Desfiles das agremiações no Caminho Niemeyer, acontecerão os Carnavais de Bairros em diversas regiões da cidade e os tradicionais blocos desfilarão também. Até esta quarta-feira (15/1) 37 blocos e 19 Carnavais de Bairros já se inscreveram na Neltur. Quem ainda não o fez, poderá fazê-lo até esta sexta-feira (17/01), na sede da empresa (Est. Leopoldo Fróes 773, São Francisco). A Banda do Ingá, a maior da cidade, desfilará no dia 23 de Fevereiro, na Av. Amaral Peixoto, Centro.

Banda do Ingá é um dos 37 blocos que se apresentarão no próximo Carnaval | Foto: Divulgação/Neltur

Ainda neste mês, a Neltur pagará a terceira e última parcela dos valores das subvenções às Escolas de Samba da cidade. Faltam apenas 20% do valor total que somam: R$ 640.438,40 (Seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). As duas primeiras parcelas já foram pagas 80% do total.

Leia também:

Maricá vence o Boavista e assume a ponta do Campeonato Carioca

Niterói faz operação de combate ao furto de energia elétrica nas ruas do Centro

Para André Bento, Presidente da Neltur, todo o empenho dos carnavalescos de Niterói e do poder público resultará num Carnaval ainda melhor, com desfiles mais impactantes no Caminho Niemeyer e muita animação pelos bairros e ruas onde desfilarão os blocos e, tudo com muita segurança e organização.

“Nós estamos trabalhando intensamente para que, cada dia mais, a cidade possa ter um Carnaval mais espetacular e deslumbrante, organizando um esquema para garantir a segurança dos foliões, não só na passarela do samba, no Caminho Niemeyer, onde são os desfiles das agremiações, mas também nos pontos dos Carnavais de Bairros e nas ruas onde desfilarão os blocos. Estamos pensando em cada detalhe para a intensa programação carnavalesca da cidade no próximo mês. Os moradores, visitantes e turistas que estiverem aqui nos dias 21 e 22 de Fevereiro, poderão assistir nosso Carnaval raíz, conhecendo o segundo melhor Carnaval do Estado”, analisou Bento.

A Neltur publicou no último dia 8 de Janeiro, no Diário Oficial (D.O.) de Niterói os critérios de seleção dos 42 jurados que julgarão as agremiações durante os Desfiles no Caminho Niemeyer. Os candidatos a jurados tiveram seus currículos analisados, suas experiências como julgadores e nenhum pode ter trabalhado no carnaval das cidades de Niterói e São Gonçalo. Dentre os classificados dois serão os Coordenadores de jurados, haverão ainda dois jurados para julgarem cada um dos seguintes quesitos: Alegoria, Comissão de Frente, Enredo, Evolução, Fantasia, Harmonia, Mestre Sala e Porta Bandeira e Samba Enredo, além de outros sete julgadores suplentes, cujos nomes constam no D.O. < /span>